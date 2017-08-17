Gerçek İnternet Hızını Bulma Rehberi

İnternet hızını ölçtüğünüz Speedtest platformunda en doğru sonucu almak için gerekenleri yapıyor musunuz?

Yeni bir modem ya da cihaz aldığımızda, evimize ya da işyerimize yeni bir internet bağlattığımızda biz teknoloji severlerin ilk yaptığı şeylerden biri hız testidir. İnternet hız testini çevrimiçi olarak kolayca yaptığımız Speedtest.net gibi platformların sonuçları ne kadar güvenilir?

Sizler için bu yazımızda bu gibi platformlardan en doğru sonucu almak için testten önce yapılması gereken adımları listeledik. Fazla uzatmadan başlayalım.

1. Mutlaka Modemi Yeniden Başlatın

Neredeyse tüm elektroniklerde olduğu gibi, kapatıp-açmak o cihaza ihtiyacı olan nefesi veriyor. Modemlerimiz de bildiğiniz üzere mini bilgisayarlar ve yeniden başlatmak onların ön-belleğini temizleyerek tertemiz bir sayfada sıfır ve birleri ezmesine olanak sağlıyor. Bu temiz sayfa, hizmet sağlayıcınızın size verdiği bant-genişliğini en verimli şekilde kullanabilmenize olanak sağlayarak hız testinizin sonucunu arttıracaktır.

2. İnternet Kullanan Diğer Tüm Cihazları Kapatın

Herkesin aklına ilk gelen şeylerden biri olan diğer cihazlar internet kullanılması, aslında oldukça doğru bir yargı içermekte. Size verilen sınırlı bant-genişliği, kullanılan her cihazın karakteristiğine göre belirli miktarlarda azalmakta ve asıl cihazınızın erişebileceği maksimum hızı azaltır. Bunun yanında, test yaptığınız cihazda da başka herhangi bir sekme ya da uygulamanın internet kullanması da aynı etkiyi yaratacaktır.

3. Mutlaka Bilgisayarınızı/Telefonunuzu/Tabletinizi Yeniden Başlatın

Hangi cihazdan hız testi yaparsanız yapın, modemi yeniden başlatırken mutlaka cihazınızı da yeniden başlatmalısınız. Modemdeki durumların birebir geçerli olduğu bu durum, cihazınızın ön belleğini temizlemesini ve boş bir sayfada verileri işlemesine ortam hazırlıyor.

4. Mutlaka Tarayıcınızın Önbelleğini Temizleyin

Yıl olmuş 2017, tarayıcılarımız da neredeyse başlı başına birer işletim sistemi. Kafiye güzel olmuş olsa da dalga geçilemeyecek ciddiyette olan bu durum, aynı elektroniklerimizin mantığıyla çalışıyor. Ön belleği temizlenmiş bir tarayıcı, daha önceki sayfalardan toplanmış verileri silerek RAM belleğinizi ferahlatıyor ve kendi hafızasını temizliyor. Hız testiniz için neredeyse ideal olan bu ortam, şüphesiz sonuçları olumlu yönde etkileyecektir.

Bir sonraki testinizde hızınız ne kadar yükseldi? Yorumlarda yöntemlerin işe yarayıp yaramadığını ve internet hızınızı bizimle paylaşabilirsiniz.