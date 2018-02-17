Gigabyte, Anakartlarla Steam Cüzdan Kodu Hediye Ediyor!

Gigabyte, 28 Şubat'a kadar Aorus serisi belirli anakartları alan müşterilerine, 40 Euro'ya kadar Steam cüzdan kodu hediye ediyor.

Şubat sonuna kadar bilgisayar toplamak isteyenlere müthiş bir haberimiz var. Eğer iyi bir anakarta ihtiyacınız varsa ve bilgisayarınızı oyun için topluyorsanız, oynayacağınız bir iki oyunu da karşılamak istiyorsanız Gigabyte çok güzel bir kampanya yapmış. Eğer Şubat sonuna kadar Gigabyte'ın Aorus Z370 serisi anakartlarından, seçilen mağazalardan satın alırsanız, Gigabyte 40 Euro'ya kadar Steam Cüzdan Kodu hediye edecek.

Gigabyte'ın kampanyalı Anakart modelleri ve modellerin verdiği Steam cüzdan kodları ise şöyle:

Z370 AORUS GAMING 5: 40 Euro'luk Steam Cüzdan Kodu

Z370 AORUS GAMING 3: 20 Euro'luk Steam Cüzdan Kodu

Z370 AORUS GAMING K3: 20 Euro'luk Steam Cüzdan Kodu

Kampanyalı anakartları eğer kampanyaya katılan satış noktalarından satın alırsanız, Steam Cüzdan kodlarını elde edeceğinizi belirtelim. Eğer satış noktalarını öğrenmek ve kampanyaya katılmak için satın aldığınız anakartın ürün koduyla birlikte dolduracağınız forma ulaşmak istiyorsanız buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?