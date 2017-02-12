Gittiğiniz Her Yerde Gürültüyü Kesen Müthiş İcat: Muzo

Muzo isimli Indiegogo ve Kickstarter projesi dışarıdan gelen tüm sesleri kesiyor hatta uyumanız için müzik dahi çalabiliyor.

Kickstarter ve Indiegogo gibi proje halinde olan ilginç fikirlerin bir ürüne dönüşmesini sağlayan platformlarda ortaya çıkan ve toplamda milyon doların üzerinde bağışa ulaşan Muzo isimli cihaz özellikle ortamdaki ve dışarıdaki seslerden rahatsız olan kişileri ilgilendiriyor.

Sessizlik, uyku modu ve gizlilik modu olmak üzere üç farklı özelliğe sahip olan Muzo, hem ortamdaki sesi izole edebiliyor hem de rahatlatıcı müzikler çalarak stresinizi atmanıza ya da uyumanıza yardımcı oluyor.

Sessizlik modunda cam gibi yüzeylere yapıştırdığınızda titreşimi engellemesiyle birlikte dışarıdaki sesleri cama ek olarak izole eden ve böylelikle dışarıdaki gürültünün çok daha az duyulmasını sağlayan Muzo, kalabalık ortamlarda söylediklerinizi çevredeki kişilerin duymaması için de yine titreşimler yardımıyla ses dalgalarını bir yerde tutuyor.

Kickstarter'da toplam 532 bin dolar ve Indiegogo'da toplam 1.6 milyon dolar gelir elde eden Muzo 159 dolar ve kargo ücreti ödeyerek ön siparişle satın alınabiliyor. Muzyo'yu Kickstarter'da bu bağlantıdan, Inidegogo'da ise buradan görüntüleyebilirsiniz.