God of War 4 Bu Sene mi Geliyor?

2018'in ilk aylarında çıkması beklenen God of War 4 erken mi geliyor?

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında düzenlenen E3 2016 etkinliğinde adeta şaha kalkan, şov yapan Sony, uzun zamandır beklenen God of War 4 tanıtımını da o etkinliğe saklamıştı. Tanıtım videosu ve kısa sürekli de olsa oynanış videosu ile karşımıza çıkan oyun, Kratos'un da geri dönüşünü müjdelemişti.

Gerçi daha sonrasında Sony, yeni oyunun bir devam oyunundan ziyade 'reboot' olarak karşımıza çıkacağını duyurmuştu. İşte tüm bu duyurular, tanıtımlar vs dışında açıklanmayan tek şey, oyunun çıkış tarihi idi. Fakat o da kesinleşmiş olabilir.

Bu 'kesinlik' ise, oyunda Kratos'u seslendirecek ses sanatçısı Christopher Judge'dan gelmekte. Bir süre önce Twitter hesabındaki bilgilerini güncelleyen Judge, bu bilgiler arasına God of War 4'ü de eklemiş ve parantez içinde oyunun çıkış tarihini referans göstererek 2017 yazmış.

Aslında bu durum bizim için pek şaşırtıcı oldu diyemeyiz, zira E3 2016'dan sonra, God of War 4'ün 2017 yılının sonuna doğru gelmesini beklediğimizi belirtmiştik. Tabi bir ihtimal olarak 2018 yılının ilk çeyreği de gündemdeydi. Ancak Judge'dan da yola çıkarak oyunun bu sene geleceğini artık söyleyebiliriz. Yine Haziran ayında düzenlenecek E3 2017 etkinliğinde God of War 4'e dair yeni detaylar duymayı bekliyoruz.