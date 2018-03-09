Goodyear, Elektrikli Otomobillere Özel Lastiklerini Tanıttı!

Goodyear, elektrikli arabaların yüksek ağırlığına dayanamayan standart lastiklere çözüm olarak yeni geliştirdiği lastiklerini Cenevre'de tanıttı.

Otomobil endüstrisinin geleceğini elektrikli araçların oluşturacağının hemen herkes farkında. Elektrikli otomobiller, içlerinde barındırdıkları devasa bataryalar nedeni ile standart araçlara göre çok daha ağırdırlar ve daha yüksek tork üretirler. Bu da araç lastiklerine daha fazla yük binmesi anlamına geliyor.

Dünyaca ünlü lastik üreticisi Goodyear, standart lastiklerin elektrikli otomobiller için yeterli dayanıklılığa sahip olmadığını düşünerek Cenevre Otomobil Fuarı'nda elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen ‘EfficientGrip Performance’ adındaki yeni lastiklerini tanıttı ve bir prototipini sergiledi.

Şirketin açıklamasına göre elektrikli araçların lastiklere uyguladığı ekstra ağırlık, standart otomobil lastiklerinin %30 daha hızlı yıpranmasına neden oluyor. Şirketin ‘Electric Drive’ teknolojisi ile geliştirdiği yeni lastikler ise yapısı itibari ile yüksek ağırlığa standart lastiklerden çok daha dayanıklı.

EfficientGrip Performance lastiklerde çok daha ince kanallar bulunmaktadır. Bu nedenle araç yüzeye daha geniş bir alanda temas eder ve ekstra ağırlığın yarattığı dezavantajları ortadan kaldırır. Ayrıca lastiğin özel tasarımı, aracın yol tutuşunu hiçbir şekilde bozmadan lastiklerin oluşturduğu gürültüyü de azaltır. Goodyear’ın yeni lastiklerini ancak 2019’da yollarda göreceğiz.