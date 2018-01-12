Google, 2018’in ilk çeyreğinde Android’de bulunan en iyi oyun ve uygulamaları duyurdu.

Google, her yıl en iyi uygulamaları ve en iyi oyunları özel bir listeyle yayımlıyor. Şirket 3 ayda bir en iyi Android uygulamalarını ve oyunlarını listeleyerek kullanıcılara güzel bir liste oluşturuyor. Google, şimdi de 2018’in 1. çeyreği için en iyi Android oyun ve uygulamalarını listeledi.

Liste, en iyi Android deneyimini sağlamak isteyen kullanıcılara özel olarak Google editörleri tarafından seçildi. Bazıları ücretli bazıları ücretsiz olan toplam 22 uygulama ve 16 oyun bulunuyor. Eğer, ilginizi çekecek oyun ve uygulamalar görürseniz kaçırmamanızı öneriyorum.

2018’in 1. Çeyreğinin En Başarılı Uygulamaları

2018’in 1. Çeyreğinin En Başarılı Oyunları