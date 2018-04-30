Nvidia'nın dudak uçuklatan fiyata sahip Tesla V100 ekran kartı, Google'ın bulut sistemlerinde kullanılmaya başlanıyor.

Google, Compute Engine ve Kubernetes Engine adını verdiği bulut sistemlerinde Nvidia Tesla V100 GPU'ları kullanmaya başladığını açıkladı. 54 bin TL fiyatı bulunan bu GPU, kripto para madencileri de dahil olmak üzere yüksek işlem gücüne ihtiyacı olan herkesin dikkatini çekiyor.

Beta sürecinde sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap edecek olan V100'ün yanı sıra Google, P100 GPU kullanan sunucuları herkese açık şekilde satışa sundu. Nvidia'nın en güçlü ekran kartı konumunda bulunan V100, uzun zamandır çeşitli bulut hizmetlerinde kullanılıyordu. IBM, AWS ve Microsoft Azure tarafından uzun bir süredir kullanıma sunulan bu ekran kartı, Google tarafında ilk defa kullanıma sunuluyor.

Google, V100 ekran kartlarıyla beraber Nvidia'nın çoklu GPU işleme için hızlı bağlantı teknolojisi NVLink'i de kullanıldığına dikkat çekiyor. Geleneksel PCIe bağlantılarından 9 kat daha yüksek hız sunan bu teknoloji, %40'a varan performans artışı sağlıyor. Şunu da belirtmemiz gerekiyor: NVLink'i kullanan ilk bulut şirketi Google değil, az önce bahsettiğimiz rakiplerin hepsinde bu teknoloji kullanılıyor.

Bu kadar yüksek gücün tabii ki ciddi bir bedeli bulunuyor. Google, V100 kullanımı için saat başına 2,48 dolar talep ediyor. P100 için ise bu değer 1,46 dolar. Ülkemizde 54 bin TL'den satılan bu ekran kartını sanal sunucularınızda kullanmak için de oldukça yüksek bir bedel ödemeniz gerekiyor.