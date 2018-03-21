İnternet teknolojilerinin tartışmasız lideri diyebileceğimiz Google, potansiyel vaat eden görece küçük şirketleri daha da pahalılaşmadan bünyesine katmaya devam ediyor. Dev şirket son olarak, yeni yeni büyümeye başlayan ışık alanı kamera sistemleri üreticisi Lytro'yu satın aldı.

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde görüntüleme teknolojisinde oldukça önemli bir yer tutan Lytro'nun Google tarafından alındığı iddia edildi. Kaydedilen görüntünün sonradan istenilen bir bölgesini netleme olanağı tanıyan Lytro yakın dönemde özellikle fotoğrafçılar açısından çok beğenilmişti. Her geçen gün üzerine bir basamak daha koyan başarılı şirketin, Google tarafından 25 ila 40 milyon dolar arasında bir değerle satın alındığı söylendi. İki şirket tarafından konuya ilişkin herhangi bir yorum yapılmazken, satın alımı doğrulayan bazı kişiler bulunuyor.

Lytro her ne kadar oldukça sağlam özelliklerle kullanıcıların karşısına çıksa da kendi kameralarıyla istediği sonucu elde edemedi. Yine de şirket bu süreçte yatırımcılardan 215 milyon dolar toplamayı başardı. 2006 yılında Stanford mezunu Ren Ng tarafından kurulan Lytro, 2011'in ortalarında "önce çek, sonra odaklan" teknolojisi ile önemli miktarda vızıltı yarattıktan sonra, bu yılın ekim ayında ilk ışık alan kamerasını resmen duyurmuştu.

Bir sahnenin “ışık alanı” nı ya da ışık ışınlarının tam verilerini yakalayan Lyto, sadece tek bir basışla sürükleyici izleme deneyimleri yaratabiliyor. Etkileşimli web görüntüleyiciyi kullanarak, kullanıcılar sahnenin istedikleri noktasına odak verebiliyor. Bu ne demek oluyor? derseniz; hiçbir fotoğrafta flu çıkmadığınızı düşünün. Dolayısıyla her fotoğraf aslında size belirli fotoğrafçılık yetenekleri dışında bir veri sunacak kadar yeterli oluyor. Ancak her ne kadar güzel bir özelliği bulunsa da kullanıcılar, çevrim içi tarayıcıya ihtiyaç duyan bir kameraya 400 dolar ücret ödemeyi kabul etmemiş gibi.

Google'ın Lytro'yu direkt olarak devam ettirip ettirmeyeceği bilinmiyor ancak yeni Pixel cihazlarda bu teknolojiyi kullanma ihtimali yüksel olabilir. Zira böyle bir teknolojinin mobil cihaza gelmesi şüphesiz Google'ı kamera alanında zirveye taşır. Siz ne düşünüyorsunuz?