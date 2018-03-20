Kullanıcıların hangi ürünü nereden alacağına karar veremediğini fark eden Google, doğrudan arama sonuçlarında satın alma işlemi gerçekleştiren bir özelliği kullanıma sunuyor.

Google, kullanıcıların ‘Nereden satın alabilirim?’ sorusuna en iyi şekilde yanıt verebilmek için ‘Alışveriş’ özelliğini oluşturdu. Bu özellik, aradığınız ürünleri Google sonuçlarında doğrudan görebilmenizi, çeşitli mağazalarda fiyatını karşılaştırabilmenizi ve tek bir tuşa basarak dilediğiniz mağazadan satın alabilmenizi sağlıyor.

Fakat Google, alışveriş işlemlerini çok daha pratik ve kolay şekilde sonuçlandırmanız için yeni ‘Alışveriş Eylemleri’ programını başlattı. Alışveriş Eylemleri programı ile Google kullanıcıları diledikleri ürünleri evrensel alışveriş sepetlerine arama motoru ya da sesli asistanı kullanarak atabilir ve satın alabilirler.

Alışveriş Eylemleri programı ile ödeme gerçekleştireceğini kartı sisteme kayıt ediyorsunuz. Daha sonra ise almak istediğiniz ürünleri sepete atıyorsunuz ve kayıtlı kartınız ile ödemeyi tamamlıyorsunuz. Dilerseniz sepete eklediğiniz ürünleri daha sonra almak üzere öylece bırakabilirsiniz ya da daha önce aldığınız ürünleri tek tık ile yeniden sipariş verebilirsiniz.

Google Alışveriş Eylemleri arama sonuçlarında bulunan standart sponsorlu ürün kartlarında bulunabilir. Ayrıca Google Alışveriş sayfasından da dilediğiniz ürünleri aratabilir, fiyat karşılaştırmaları gerçekleştirebilir, ürün özelliklerini inceleyebilir ve istediğiniz mağazadan çevrimiçi olarak satın alabilirsiniz.