Google, mobil işletim sisteminin son sürümü olan Android P'de yer alacak özel DNS ayarının nasıl çalıştığını sonunda açıkladı. Kullanıcılar, DNS ayarlarını hem uygulamalarda hem de ağda geçerli olacak şekilde değiştirebilecekler.

Alan Adı Sistemi ya da kısaca DNS, internetin telefon rehberi olarak tanımlanabilir. Örneğin webtekno.com gibi bir alan adı yazdığınızda DNS, IP adresini arar ve ardından içeriği yükler. DNS modern internet ağının kritik öneme sahip bir parçası olsa da Android işletim sisteminde Global DNS ayarları için bir seçenek bulunmuyordu.

Google Android P işletim sistemini yayınladığında ‘Özel DNS’ seçeneği geliştiricilerde heyecan yaratmayı başarmıştı. Fakat Google, Özel DNS’in nasıl çalıştığı hakkında bir açıklamada bulunmamıştı. Yapılan bazı testlerde bu DNS ayarı çalışmamış olsa da Google, Özel DNS’in nasıl çalıştığını sonunda açıkladı.

Özel DNS ayarı, tüm uygulamalarda ve ağda kullanılan DNS’in değiştirilmesine müsaade ediyor. Android’de daha önce böyle bir değişiklik mümkün değildi. Üstelik Android P’de bulunan Özel DNS, tüm DNS sorgularını şifreleyen ve başkaları tarafından görülmesini engelleyen TLS üzerinden DNS’i de destekleyecek.

Bazı uygulamalar kendi DNS sorgularını gerçekleştirdikleri için Android P’nin Özel DNS ayarını desteklemek için geliştiricileri tarafından güncellenmeleri gerekecek. Henüz Özel DNS Android P geliştirici sürümünde kullanılamıyor fakat Google’ın açıklaması ile birlikte geliştirici sürümüne gelecek güncelleme ile kullanılabilir hale gelmesi muhtemel.