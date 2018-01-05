Google Asistan Artık Daha Çok Cihazı Destekliyor!

2016 yılında piyasaya çıkan Google Asistan son yapılan güncelleme ile artık daha fazla cihaz ile uyumlu çalışabiliyor.

Google Asistan aslında birçok kişinin cihazında yer alan ancak pek kullanılmayan bir uygulama, Google tarafından geliştirilen bu uygulama Google'ın akıllı ev sistemleri ile uyumlu çalışan kişisel bir asistanı aslında. Günden güne yaygınlaşan bu uygulama son gelen güncelleme ile 200'den fazla markanın toplamda 2000 modeli ile uyumlu çalışmaya başladı.

Google bu teknoloji ile rakibi olarak gördüğü Amazon'un akıllı asistanına karşı adeta meydan okuyor. Yeni gelen güncelleme ile destek verilen cihazların tam listesine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Daha önce 50 markanın 1000 farklı cihazına destek veren Google Asistan oldukça ciddi bir rakamda yeni cihazlara, destek vermeye başladı. Bu durum kullanıcıları mutlu edecek gibi gözüküyor.

Birçok teknoloji devi akıllı ev sistemlerine yönelik yatırımlarını son günlerde iyice arttırmış gibi gözüküyor. Ülkemizde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan akıllı ev sistemleri yakın gelecekte birçok evde yerlerini bulacak. Yaşanması muhtemel kötü durumlarında önüne geçmesinde akıllı ev sistemlerinin rolü büyük. Siz ne düşünüyorsunuz? Google Home ürünleri satın almaya değer mi?