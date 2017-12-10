Yeni komutla eşleşme hatası veren servislerin Google hesabınızla bağlantısını kesip, tekrar bağlamak zorunda kalmayacak, 'cihazlarımı eşleştir' komutuyla bağlı cihaz listesini kolayca yenileyebileceksiniz.

Akıllı ev cihazları aşırı biçimde komplike hale gelebilirler. Her marka için farklı uygulama kullanmak zorundasınız. Eklediğiniz her cihaz, Google Home’a görünür olmayabiliyor. Google işte bu sorunu kısmen de olsa yeni bir sesli komutla çözüyor.

Artık telefonunuzda, Google Home’a ‘cihazlarımı eşleştir’ dediğinizde, tüm akıllı ev servisleriniz yenilenecek. Örneğin, Philips Hue ışığı ve WeMo prizleri kullanıyorsanız, Google bu hizmetlerden tüm cihaz listenizi çıkaracak. Aynı zamanda ‘ışıklarımı eşleştir’ gibi belirli bir kategoriyi de yenileyebileceksiniz.

Eğer yeni akıllı ışıklarınız Google Home’da görünmüyorlarsa, tüm servisin Google hesabınızla bağlantısını kesip tekrar bağlamak yerine, sadece bir komutla yenileme yapabileceksiniz. Çok daha kullanışlı bir yöntem.