Google, CES 2018'de Amazon'la Savaşa Hazırlanıyor

CES 2018 henüz başlamasa da burada boy gösterecek teknoloji devleriyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Büyük şovların yer alacağı fuarın en büyük gösterilerinden biri, tarihsel olarak CES'de sessiz kalan bir şirketten geliyor: Google.

Dün gece, Google'ın, normalde yalnızca Mountain View'daki karargahında gördüğünüz klasik Google slaydı ile birlikte ciddi bir şekilde kurulum yapmaya başladığı görüldü. Fuar merkezinin park yerine devasa bir 'Hey Google' yapısı inşa edilirken bu sene Google'ın CES'teki itici gücünün Google Asistant olduğu da kesinleşmiş oldu. Bu devasa yapının amacının zaten satışları oldukça iyi olan Google Home ürünleriyle ilgili olmadığı düşünülüyor. Dev şirketinin hedefinin son yıllarda CES'e ambargo koyan Amazon'un Alexa'sını püskürtmek olduğu söyleniyor.

Bununla birlikte Google CES'teki büyük yapay zeka savaşına sadece fuar alanının park yerine inşaa ettiği stantla hazırlanmıyor. Şirket, Las Vegas'da yer alan raylı araçları ve şehrin genelinde yer alan reklam panolarını 'Hey Google' yazısıyla donatmış durumda. Park yerindeki ana karargaha da iki dev ekran kurulmuş durumda.

Teknoloji üreticileri için CES gibi fuarlar, tüm dünyaya birçok şeyin gösterilmesini sağlayan müthiş bir olanak sağlıyor. Google'da Asistant uygulamasıyla sadece kendi ürünlerinde değil diğer birçok üründe yer tutmak istiyor. Halihazırda 400 milyonun üzerinde cihazda kurulu olduğu düşünülürse bu işte de başarılı olmuş görünüyor.