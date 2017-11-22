Google, Toy Freaks adlı YouTube kanalını güncellenen çocuk tehlike politikasını ihlal ettiği gerekçesi ile yayından kaldırdı.

Greg Chism isimli bir baba, Toy Freaks adlı 8 milyon abonesi olan YouTube kanalında kızları ile birlikte gerçekleştirdiği etkinliklerin videolarını paylaşıyordu. Fakat bu etkinliklerin içinde babanın kızlarına çığlık attırması, ağlatması, kusturması ya da idrarını yaptırması olunca kanal Google tarafından YouTube’dan kaldırıldı.

Google, YouTube’un çocuklara yönelik rahatsız edici ve tuhaf içeriklerden arındırılması için yakın zaman önce çocuk tehlike politikasını güncellemişti. Toy Freaks adlı kanal, milyonlarca abonesi olmasına karşın çocuklara yönelik fazlası ile rahatsız edici içerikler oluşturduğu için çocuk tehlike politikası ihlali sebebi ile kapatıldı.

Kendini ‘Freak Daddy’ (anormal babacık) olarak adlandıran Chism, kanalına çocukları ile birlikte çektiği videoları yükleyerek yüz milyonlarca izlenme elde etti. Baba, 8 milyon takipçi kanallının kapatılması üzerine YouTube’un ailesi için endişelenmesini takdir ettiğini fakat yaşadığı bu deneyimin hiç hoşuna gitmediğini belirtti.