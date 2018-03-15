Bitcoin dahil tüm kripto paralar, son 1 ayın en sert düşüş sürecine girdiler. Yıl başından bu yana devam eden piyasa krizleri, Google ve Allianz cephesinden gelen iki haberle sarsıldı.

14 Mart sabahından bu yana bütün kripto paralar yeniden değer kaybetmeye başladılar. Coinmarketcap.com verilerine göre bütün kripto para birimleri düşüşte. 2018’in ilk aylarından bu yana devam eden Güney Kore, ABD ve pek çok ülkedeki piyasa kararsızlıkları, kripto paraların değerlerin de de belirsizlik yaratmaya başladı.

Son 1 aydır 10 bin dolar barajı çevresinde seyreden Bitcoin, yeni düşüş sürecinin de öncüsü oldu. Kripto para birimine yönelik yatırımların artmasına rağmen bu düşüşün nedeni, büyük yatırımcıların devreden çıkması olabilir. Zira Google, kısa bir süre önce sadece Bitcoin değil, tüm kripto para birimlerine ilişkin bütün reklamları Haziran 2018 itibariyle engelleyeceğini açıkladı.

15 Mart 2018, saat 10.30 itibariyle en değerli 5 kripto paranın piyasalardaki son durumları:



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Google’ın bu adımı, söz konusu reklamlarla insanları dolandıran fırsatçı girişimlerin önüne geçmekti. Ancak yatırımcıların bir kısmının bu açıklamadan hareketle güvensizlik hissedip geri adım atmaları mümkün.

Dünyanın en köklü sigorta, aracılık ve yatırım şirketlerinden Allianz’a göre Bitcoin küresel bir balon ve yakında patlayacak!

Allianz Küresel Yatırımcıları, 500 milyar Euro’luk dev bir serveti yöneten Avrupa’nın en büyük sigortacılık şirketi Allianz adına konuştular. Açıklamalarında kripto paraların temelinde bulunan Blok Zinciri teknolojisinin yatırımcılara büyük fayda sağlayacağını belirten uzmanlar, kripto paraların değersiz oldukları görüşündeler.

Açıkçası bu ifadeler, Google’ın sadece reklam alanında yapmış olduğu açıklamalardan çok daha etkili görünüyor. Zira son düşüş dalgası Allianz adına yapılan söz konusu açıklamalardan hemen sonra oluşmaya başladı.

Allianz küresel ekonomi ve strateji departmanı başkanı Stefan Hofrichter’in notlarında, “Bitcoin’in değeri sıfır olmalıdır. Hisse senetleri ve kağıt paraların aksine, Bitcoin üzerinde hiç kimse hak iddia edemez. Ayrıca Bitcoin, hiçbir gelir akışı da üretmiyor.” açıklaması dikkat çekiyor.

Hofrichter’in bu sözleri aslında altın madeni için de geçerli. Ancak kendisi, altının bir değer biriktirme aracı olarak 2500 yıldır kullanıldığını savunarak Bitcoin’in sadece 10 yıldır var olduğunu belirtti.