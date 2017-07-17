Google Duo İlk Kez Önyüklü Olarak Gelecek

Google'ın görüntülü görüşme uygulaması Duo, ilk olarak Hindistan'da çıkacak olan modellerde önyüklü olarak gelecek.

Duo’nun Allo’dan daha iyi olduğuna pek katılmıyorum. En azından bunun için erken. Duo görüntülü sohbet özelliğini olabildiğince basitleştirmeye çalışarak ortaya sıradan ama kullanımı kolay bir uygulama çıkmış sonuç itibariyle.

Hindistan’da bulunan Micromax isimli firma, yakın zamanda piyasaya çıkaracağı dört telefon modelinde Duo’nun yüklenmiş olacağını bildirdi.

Telefonlar hakkında fazla bilgi vermeyen firma, LTE destekli ve 100 doların altında olacağını söyledi. Google ürün müdürü Amit Fulay “Amerika ve Hindistan’ın zirvede olduğu bir çok ülkeden sadece ilk bir ay içersinde 10 milyon üzerinde indirme oldu” dedi. Duo’nun başarılı olması için Hindistan’da büyümekte olan 4G şebekesine bel bağlıyor.

Google’ın Duo’yu yeni cihazlara da getirmek için diğer firmalarla doğrudan görüşme yapıp yapmayacağını zaman gösterecek ama eğer Duo Google’ın temel uygulamalarından biri olacaksa, üreticilerin Play Store’u da dahil etmeleri gerekecek. Öyle ya da böyle Allo’nun söz konusu cihazlarda olmayışı, Duo’nun geleceğiyle ilgili soru işaretleri doğuruyor.