Google Duvar Kağıtları Uygulaması Güncellendi!

Google telefonlarınızın görünümünü unutmuyor. Gittikçe gelişen kütüphanesi sayesinde başka uygulamalara gerek duymayacaksınız.

Android kullanıcılar mutlaka karşılaşmıştır, markette Google'ın kendine ait bir duvar kağıdı uygulaması bulunuyor. Geçen sene Pixel ve Pixel XL ile aynı anda çıkan bu uygulama Google Duvar Kağıtları olarak adlandırıldı ve tüm Android cihazlar da bundan faydalanabiliyor.

Google bugün, belirtilmemiş hata düzeltmeleri ve arayüz iyileştirmelerinin yanı sıra çeşitli ve öncekilerden daha iyi duvar kağıtlarıyla uygulamayı güncelledi.

Genel olarak uygulama şu anda yaklaşık 300 yüksek çözünürlüklü, hoş görünümlü duvar kağıtları sunuyor. Görseller beş kategoriye ayrılarak beğeni karşısına çıkıyor: Şehir, Dünya, Manzara, Yaşam ve Dokular. Söylemeye gerek yok, tüm duvar kağıtları kullanmakta tamamen ücretsiz.

Google Duvar Kağıtları, Android 4.1 veya üzeründeki sürümlerle çalışabiliyor ve çoğu cihazla uyumlu. Bununla birlikte, elinizde Android 7.0 çalıştıran bir cihazınız varsa, ana ekranınızda ve kilit ekranınızda farklı duvar kağıtlarına sahip olmanıza olanak tanıyan uygulamanın harika özelliklerinden birini kullanabiliyorsunuz.

Uygulamayı hemen aşağıdan indirebilir ve tadını çıkartabilirsiniz.