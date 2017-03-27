Okyanusun Altında Uzaylı İşi Bir Duvar mı Var?

YouTube'da yayınlanan gizemli bir video, okyanusların altında, tüm gezegeni kuşatan süper bir duvar olduğunu iddia ediyor.

Bir YouTube kanalında yayınlanan gizemli duvarın görüntüleri, okyanusun çok derinliklerinde inanılmaz bir yapının olduğuna işaret ediyor.

UFO meraklıları ve komplo teorisyenleri, Google Earth'te sayısız açıklanamayan şey buldu. Google Earth sayesinde piramitlerden gizemli kulelere, petroglyphlere'den (insanlar tarafından kayalara çizilmiş resimler) ve batık şehirlere kadar insanların hayal gücünün ürünü pek çok nesneyi ortaya çıkardı.

Kısa bir süre önce araştırmacılar Meksika kıyılarında bir su altı piramidi keşfedildiğini iddia etmişlerdi. Okyanusun altında gizli kaldıklarını söyleyen araştırmacılar, bulunan yapının tarihimiz hakkında bildiklerimizin hepsine meydan okuduğunu savunmuşlardı.

Geçen yıl, Google Earth'ü kullanan genç araştırmacılar, Maya'ya ait olduklarını düşündükleri en büyük, daha önce bilinmeyen antik şehirlerden birini keşfettiler. Benzer şekilde dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, onlarca yıldan beri uzmanlardan kaçan yapıları kaydetmeye çalışıyorlar. 2012 yılında Amerikalı bir araştırmacı olan Angela Micol, Giza Yaylası'nda bulunanlardan daha büyük piramitleri uydu görüntüleri kullanarak keşfetti.

Ancak bu seferki keşif, gülüp geçebileceğimizden çok daha öte. Geçen sene, en uç noktalarından 76 kilometre geriye doğru uzanan bir yapı hakkındaki bilgiler internette yayıldılar. Kaliforniya kıyılarında bulunan oluşumlar, yaklaşık 2.3 kilometre genişliğinde esrarengiz tüp benzeri yapılar içeriyorlar. Birçoğu merak uyandırıcı şekiller olsa da, pek çok kişinin bunların sadece gezegenimizdeki birçok su altı yapılarından olduğuna inanmasına yol açan farklı bir şeyler var.

Duvarın büyüklüğü, doğal bir oluşum olmadığını ispatlıyor. Aslında pek çok insan, okulda öğretildiğimiz tarihle çelişen buluşlar peşinde. Sonuçta Dünya yaklaşık 5 milyar yaşında ve bizler, dünyamızda yaşayan birçok eski uygarlıktan hala haberdar değiliz. Elbette bunun bir uzaylı ürünü veya insan yapımı olduğuna karar vermek size kalmış.