Google Gboard, iOS'ta GIF Paylaşımını Kolaylaştırdı!

Google'ın klavyesi Gboard, iOS kullanıcılarının GIF hazırlamasını ve hazır olan GIF'leri paylaşmasını kolaylaştıracak yeni bir güncelleme yaptı.

iOS kullanıcıları için Google Gboard fonksiyonları, Android kullanıcılarına göre biraz geride kalıyordu. Ancak son gelen güncelleme ile iPhone'lar da Gboard konusunda yeni gelişmelere sahip oldu. Yeni gelen güncellemeyle, daha önce klavyenin alt tarafında gizlenen GIF oluşturma bölümü, klavye üzerinde bulunan kelime seçeneklerinin yanına alınmış durumda. Ayrıca konumuyla beraber, dikkat çekmesi için ikon bağlamında büyüme sağlanmış.

Güncelleme sayesinde ön kamerayı veya arka kamerayı kullanarak kullanıcılar, kendi GIF videolarını oluşturma konusunda kolaylık kazanmış oldu. Böylelikle Google Gboard, daha kullanışlı ve daha başarılı bir hal kazandı. Kendi GIF'lerinizi, normal hızda 3 saniyelik boomerang tarzı olarak veya hızlı çekimde 1 dakikalık bir videoyla oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki görselde gördüğümüz GIF düğmesinin yeni konumunu, henüz Android işlemcilerde göremiyoruz.

Kendi GIF'lerinizi oluşturup paylaşma özelliği yeni özellikler değil, ancak yeni konumu dolayısıyla daha kolay ve kullanışlı bir biçim kazanmış. Belirttiğimiz gibi güncelleme şimdilik Android kullanıcılara gelmedi, ancak en kısa zamanda gelmesini bekliyoruz. Mesajlaştığınız sırada sürekli dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz bu özellik sayesinde, mesajlaşırken GIF kullanımının oranı yüksek ihtimalle daha da artacak ve birbirimizi daha sık görebileceğiz.