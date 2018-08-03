Google'ın senelerdir küçük ama etkili dokunuşlarla geliştirdiği harita uygulaması, oldukça güzel bir özelliğe daha kavuşmuş oldu.

Google, genel politikaları gereği uygulamalarında ve hizmetlerinde 'devasa' yenilikler yapmıyor. Küçük tasarım değişiklikleri, yeni özellikler derken uygulamayı daha stabil ve kullanışlı hale getirmeyi hedefliyor. Bu güne kadar stratejisinde başarılı olan Google, Haritalar için de benzer bir taktikle ilerliyor.

Google Haritalar'a son gelen özellikle konumunuzu paylaştığınız kişi, tam o anda yüzde kaç şarjı olduğunu görebilecek. Android Police tarafından sene başlarında keşfedilen ve bir süredir test aşamasında olan özellik, beta sürümlerde karşımıza çıkmıştı. Görünen o ki Google yaptığı testlerden memnun ve özelliği herkese açmış durumda.

Son kontakt kurduğunuz kişinin, size bir anda ulaşamaz olmasıyla endişenmesine engel olabileceğiniz bu hoş ama etkili özellik, hem iOS hem de Android kullanıcılarının emrine amade. Eğer kullanmayı düşünürseniz, Google Haritalar'ın son sürümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.