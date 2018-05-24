Google ve Amazon, akıllı asistan konusunda uzun zamandır rekabet ediyorlar ve bu yarışı Amazon hep önde bitiriyordu. Ancak Google nihayet zinciri kırarak öne geçmeyi başardı.

Google'ın akıllı asistan hoparlörü Google Home, satış miktarı konusunda uzun süredir gerisinde kaldığı Amazon Echo'yu nihayet yakalamayı başardı. Bu geride kalmanın sebebinin, Google Home'un Echo'dan yaklaşık iki sene sonra çıkmış olması olduğu düşünülüyor ve geride kaldığı bu iki sene, dişli rakibine yetişmesini oldukça zorlaştırmıştı.

İki akıllı asistan arasından hangisinin daha başarılı olduğu konusu, uzun zamandır tartışılıyor. Ancak tahmin edersiniz ki bu 'hangisi daha iyi' tartışmaları genelde oldukça göreceli sonuçlara sahip ve bu yüzden net birşey söylemek çok da mümkün olmuyor. Yine de Google durumu, lehine çevirmeyi başarmış durumda. 2018'in ilk çeyreğinde yapılan satış rakamları, Google'ı Amazon'un önüne geçirdi ve fark da oldukça büyümeye başladı.

Google, satışlarından 2018'in ilk çeyreğinde 3,2 milyon dolar gelir sağlamış durumda, Amazon'da ise bu rakam 2,5 milyon dolar. Tabii ki bu artışın tek sebebi Google'ın başarısı değil. Dünya genelinde akıllı asistanların kullanım oranlarında bir artış söz konusu çünkü popülerlikleri ve işlevsellikleri genel olarak artmış durumda.

Bu artışın sebebi de aslında böyle dev şirketlerin rekabetleri diyebiliriz çünkü sürekli devam eden yarış farkında olunmasa da gelişimi de hızlandırıyor. Google, akıllı hoparlörünü piyasaya sürdüğünde karşısında Amazon gibi güçlü bir rakip olmasaydı, belki de işleri daha ağırdan alabilirdi. Bu sebeple de telefonlar, akıllı asistanlar ve pek çok teknolojik gelişme içerisinde yaşanan rekabetlerin devam etmesi oldukça kritik.