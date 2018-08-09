Birleşik Devletler'in bilinen ilk Kızılderili kadın mühendisi olan Mary G. Ross, yaptığı işlere saygı göstermek ve mirasını onurlandırmak için Google tarafından doodle olarak Google ana sayfasını süsledi.

Google ana sayfasını gün içinde ziyaret ederseniz karşınıza bir kadına ait doodle çıktığını göreceksiniz. Bu doodle, Mary G. Ross’un 110. doğum gününü kutlamak için hazırlandı. Tamam da Google, Mary G. Ross’un doğum gününü neden kutlamak istedi?

Mary G. Ross, 9 Ağustos 1908 doğumlu bir Amerikalı. Onu önemli kılan konulardan biri, Ross’un gerçek bir Amerikalı olması. Ross, ‘beyazlar’ tarafından yurtlarından sürülen bir Kızılderili halkı Cherokee vatandaşıydı.

Daha da önemlisi Mary G. Ross, NASA’nın pek çok önemli uzay görevi için roket ve bilimum uzay araçları inşa eden Lockheed Füze ve Uzay Şirketi’nin ilk kadın mühendisi olarak tarihe geçmişti. Ross ayrıca ABD'nin ilk 'yerli' kadın mühendisiydi.

Mary G. Ross, hayatı boyunca gerçekletirdiği çalışmalarla hem sürekli olarak baskı gören Kızılderili halkının, hem de günlük hayatta erkeklerle eş görülmeyen kadınların sevilen sembollerinden biri haline geldi.

Mary G. Ross, 2008 yılında hayatını kaybettiğinde Cherokee Nation tarafından onurlandırıldı ve sevgi ile hatırlandı. Ross, elde ettiği tüm başarıları, Cherokee geleneklerinde yer alan kadın-erkek denk eğitime borçlu olduğunu dile getirmişti.