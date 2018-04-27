Alphabet, Kanada'da Fütüristik Bir Mahalle İnşa Ediyor

Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in İnovasyon iştiraki Sidewalk, 2020 yılına gelindiğinde Kanada'nın Toronto kentinin kıyı şeridi boyunca fütüristik bir mahalle inşa etmeyi hedefliyor.

Google'ın ana şirketi Alphabet'e bağlı bulunan iştiraki Sidewalk tarafından Kanada'nın Toronto kentinde sürdürdüğü ve Quayside adı verilen kalkınma projesi, "çevresel sürdürülebilirlik, uygun fiyat, mobilite ve ekonomik fırsat" olarak ön plana çıkacak. 20 Mart tarihinde 800 Toronto sakiniyle bir araya gelen Sidewalk Labs, yeni kurulacak mahallede neler yaptıklarını ve neler istemediklerinden bahsetti. Şirket yaptıkları toplantıya yönelik bu hafta bir özet yayımladı.

Toplantıda sekiz ortak tema üzerinde durulduğu belirtilirken pek çok bölge, Sidewalk Lab'a sürdürülebilirlik, kamusal alan, tıbbi tesisler ve okullar gibi topluluk hizmetleri, uygun fiyatlı konut, ulaşım, gömülü sensörler ve gizlilik gibi çeşitli konularda sorular sordu. Ayrıca rapora göre sakinlerin, Quayside'ın “gelir eşitsizliği ve çevredeki alanlar için artan maliyetlerle karakterize yeni bir Silikon Vadisi” olabileceğinden endişe ettiklerinden şüpheleniyorlar. Birçok kişi, Quayside'ın sadece orada yaşamayı başarabilenleri hedef alan özel bir mahalle haline geleceğine dair endişelerini de dile getirdi.

Öte yandan sakinlerin endişelerinde hiç de haksın olmadığını söylemekte fayda var. Slikon Vadisi'nde gelir eşitsizliği hat safhada bulunuyor. Google, Apple ve Facebook gibi teknoloji devlerine ev sahipliği yapıyor ve ülkenin en çok gelire sahip bölgesi konumunda bulunuyor. Son gelen raporlara göre bölgede en düşük ve en yüksek maaş arasında 10 kattan fazla bir fark bulunuyor.

Ancak Sidewalk Labs, sakinlere yaptığı açıklamalarda Quayside'ın tasarımında teknoloji şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik öncelikler olmayacağı vurgulandı. Buna karşın projede bir çelişki bulunuyor. Zira Quayside, inovasyona yönelen bir proje olması vasıtasıyla bölgeye daha çok teknoloji şirketi çekecek. Bununla birlikte en nihayetinde kar amacı güden bir kuruluş olan Alphabet'in para kazanmak için verdiği sözlerde duracağını düşünmek hayalcilikten öteye gitmez kanaatindeyim.