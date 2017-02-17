Google’ın Balonları Bedava İnternet Dağıtmak İçin Hazır!

Google’ın interneti tüm dünyaya yaymak için uzun süre hava kalabilen balonlarla yürüttüğü ücretsiz internet projesi için güzel bir haber geldi.

Bildiğiniz gibi Google ve Facebook gibi bazı dünya devi teknoloji şirketleri internet kullanmanın bir insan hakkı olduğunu söyleyerek internetin erişemediği kişilere ücretsiz internet hizmeti sağlamayı amaçlıyor.

Bu amaç üzerine Facebook, uzun süre boyunca havada kalabilecek bir drone üzerine çalışırken Google da benzer bir yöntem için balonları kullanıyor. Google’ın bir süredir test ettiği bu balonlarla ilgili tekrar güzel bir haber geldi.

Daha önce Google yaptığı testlerde bu balonların 3 ay boyunca havada kalmasını başarmıştı ancak hava akımını doğru tahmin edememe sorunu nedeniyle balonların olumsuz hava koşullarında akıllı hareket edemeyeceği düşünülüyordu. Google bununla birlikte makine öğrenme algoritmaları sayesinde bu sorunu giderdiğini açıkladı.

Hala geliştirme aşamasında olan Google’ın bu balon projesi, yakın zamanda hayata geçirilecek öyle ki Google X laboratuvarının tepe isimlerinden Astro Teller, birkaç ay sonra gerçek kullanıcıların bu balonların sunduğu internet hizmetini deneyebileceğini söylüyor.