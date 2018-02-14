Google Chrome, tarayıcısı için hız ve güvenliğin yanı sıra, yarın duyuracağı özellik ile reklamsız bir tarayıcı deneyimini de hedefleyecek.

İster mobil platformda, ister bilgisayar üzerinden kullanıyor olun; tarayıcı deneyiminin en sinir bozucu detayı maalesef reklamlar oluyor. Elbette ki gelir kaynağı olarak reklamları kullanmak durumunda kalan internet sitelerinden bahsetmiyoruz. Keza Google'ın hedefi de bu tip siteler değil.

Bahsettiğimiz sinir bozuculuk sitenin neresine tıklarsanız tıklayın cinsellik içeren, bir sayfadan bir diğerine sizi sürükleyen ve olduk olmadık fırlayıp duran pop-up pencereler içeren siteler elbette. Geçtiğimiz dönemlerde Opera için gelen tarayıcıya entegre edilmiş reklam engelleyici özelliği, Google Chrome için de pek yakında gelecek ve yarın itibarı ile duyurusu Google tarafından yapılıyor.

Google'ın hedefi tarayıcınızda görebileceğiniz bütün reklamları engellemek değil. İlk etapta hedeflenen sesli ve videolu bir biçimde çalışan ve geri sayım gerektiren reklamlar ve devasa fotoğraflarla siteyi düzgün bir biçimde kullanmanızı ekleyen reklamlar olacak. Bu özellik için Better Ads'ın filtrelerini kullanacak olan Google Chrome bu sayede hem zararlı reklamları engellemeyi, hem de reklamlarla para kazanan ama bunu çirkin ve tarayıcı deneyimini dibe vurduran bir biçimde yapmayan sitelere de zarar vermemeyi düşünüyor.

İşin özeti, bu entegre reklam engelleyicinin tarayıcınız için kullandığınız uBlock Origin veya AdBlock Plus gibi bir çalışma sistemi bulunmayacak. Elbette burada devasa bir reklam pazarının döndüğü Google ve YouTube reklamlarının da etkilenmemesinin de etkisi var. Bu sayede hem reklam gelirine ihtiyaç duyan mercilere destek verilebilecek hem de tarayıcı deneyimini berbat hale getiren reklamlardan kurtulunmuş olacak. Bakalım Google Chrome'un bu reklam engelleyicisi yeterli beğeniyi alabilecek mi?