Google, iPhone Takasında Apple’dan Daha Çok İndirim Yapıyor

İki dev rakibin rekabeti kızıştıran satış teknikleri arasında öyle ironik, öyle sıra dışı bir durum var ki, Apple hayranları bile kendi firmalarına kızabilirler. Google ise oyunu tehditkar ve açık oynamaya devam ediyor.

Google ve Apple gibi ana akım üreticiler, her yıl çıkardıkları amiral gemisi cihazlar için takas programları hazırlarlar. Kullanıcılar bu programdan faydalanarak bir önceki yıl çıkan akıllı telefon modelini firmaya iade edip, son çıkan modeli indirimli bir şekilde satın alırlar. Bu sistem trendleri yakından takip edenler için oldukça karlı bir sistemdir.

Diğer telefon üreticileri gibi Google da müşterilerine kendi alışveriş sitesi üzerinden takas programı sunuyor. Son çıkardığı Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri de bu programa dahil. Google’ın gözünde iPhone 7 ve 7 Plus daha değerli gözüküyor. Hatta Pixel 2 ve ya 2 XL almak isterseniz iPhone 7’nizi takasa dahil edip indirim kazanabiliyorsunuz. Aynı programı uygulayan Apple Store ise size iPhone 7 takası üzerinden daha az indirim yapıyor. İlginç, değil mi?

Süreci daha ayrıntılı açıklayalım: Goolge Store üzerinden Pixel 2 veya 2 XL almak için iPhone 7’yi takasa dahil ettiğinizde 360 dolarlık indirim elde ediyorsunuz. iPhone 7 Plus için bu indirim miktarı 388 dolar. Apple Store üzerinden iPhone 8 veya 8 Plus almak isterseniz takasa dahil edeceğiniz iPhone 7, 325 dolar indirim sağlıyor. iPhone 7 Plus için bu rakam 375 dolar oluyor. Yani Google son amiral gemisi için iPhone 7 takası, Apple’ın son amiral gemisi için yapılandan daha karlı oluyor.

Söz konusu rakamlar her iki firma tarafından yalnızca 256 GB depolamaya sahip iPhone 7’ler için geçerli durumda. Google’ın Pixel 2 modellerine geçiş yapmak için ikna etmeye çalıştığı ciddi bir iPhone 7 kitlesi var. Belki de bu ironik farkın nedeni budur. Diğer yandan Apple cephesindeki düşük indirim miktarlarının iPhone 8’lerin Pixel 2’lerden daha pahalı olmalarıyla bir ilgisi yok.

Ne yazık ki ülkemizde satışa sunulamayan Pixel 2 ve iPhone 8 için biraz daha beklemek durumundayız. Vakti geldiğinde aynı takas programlarına GSM operatörleri de dahil olacaklarından, bu haberde bahsettiklerimiz aklınızın bir köşesinde bulunsun.