Google Mühendisi: 2030'dan Sonra İnsanlar Çalışmayacak

Google mühendisi ünlü fütürist Ray Kurzweil, yapay zeka ve robot sektörlerindeki gelişmelerden sonra insanların çalışmasına gerek kalmayacağını ve ülke gelirlerinden belirli bir pay alacaklarını düşünüyor.

Daha önce yapmış olduğu başarılı gelecek tahminleriyle tanınan Google baş mühendisi Ray Kurzweil, 2030 yılıyla ilgili iddialı bir gelecek tahmini yaptı. Yapay zeka ve robot sektörlerinde gerçekleşen gelişmeler daha şimdiden birçok kişiyi işinden edecek boyuta ulaştı. Ray Kurzweil’e göre ilerleyen yıllarda insanların çalışmasına hiç gerek kalmayacak ve doğdukları ülkelerin toplam gelirlerinden belirli bir pay alacaklar.

Yaşamını devam ettirmek için çalışmaya ihtiyaç duymayan insanlar bu paraları gezmek ve eğlenmek için harcayacaklar. İlk bakışta güzel bir gelecek gibi görünse de ben o kadar boş zamana sahip olmanın insanları oldukça karamsarlaştıracağını düşünüyorum.

Bunun yanı sıra "insanların çalışmasına gerek kalmayacak ve ülkelerin gelirlerinden pay sahibi olacaklar" tahmini, başlı başına oldukça iddialı bir gelecek tahmini. Ancak, tıptaki gelişmelerle ortalama insan ömrünün 1 yıl artacağını tahmin eden Google mühendisi, bu konuda haklı çıktı. Ayrıca Kurzweil, daha önce teknolojinin insan beynini yedekleyecek kadar gelişeceğini ve 2030’da insanların yarı robot yarı insan melez varlıklar olacağı konusunda bir tahminde bulunmuştu. İlk bakışta çok çılgın gibi gelen bu tahminler belki de gelecekte gerçekleşebilir, ama geçmişteki insanların günümüzü uçan arabalarla hayal ettiğini unutmamak gerek. Peki siz Ray Kurzweil’in gelecek tahmini hakkında ne düşünüyorsunuz?