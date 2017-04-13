Google Photos, Etkileyici Özelliklerle Güncellendi!

Google'ın ünlü Photos yazılımı 2.13 sürümü ile güncellenirken, uygulamanın son derece başarılı bir mimariye eriştiğini söyleyebiliriz.

Google Photos uygulamasının 2.13 sürümü şimdi Google Play Store'da kullanıma sunuldu. Güncelleme, geçen Ağustos ayından beri dedikoduları ortaya atılan video sabitleme özelliği sunuyor.

Video sabitleme becerine, Albümler sayfasından erişilebilen Videolar sekmesinden ulaşılabiliyor. Bir videonun üzerine dokunup kalem (düzenleme) simgesini tıklarsanız, bir sonraki sayfada ilgili seçeneğe ulaşabiliyorsunuz. Böylece videoyu dilediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz.

Özellikle test edildiği kadarıyla çok etkileyici görünüyor. Bazen videoların yapay veya çarpık görünebileceğini ortaya çıkmıştı. Yeni güncelleme sonucunda orijinallerine oranla çok daha pürüzsüz videolar çıktı. Konuyla ilgili olarak Daniel Stone'un Youtube videolarını inceleyebilirsiniz.

Elbette her güzelin bir kusuru var. Bu özelliğin dezavantajlarından biri, efektin videoyu kırparak elde edilmesi. İşleme yapıldıktan sonra videonun belli bir kısmını göremeyebilirsiniz. Yine de bu, başarılı uygulama için ödenen küçük bir bedel.