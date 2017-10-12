iTunes, Google ve Amazon Filmleri Tek Uygulamada Birleşti!

Sinemaya gitmektense biraz bekleyip yeni çıkan filmlerin orijinal kopyalarını mobil uygulamalar üzerinden hesaplı bir şekilde izlemek çok güzel bir olay. Hele akıllı sinema sistemleriniz ve TV’niz varsa harika oluyor. Bu konuda hizmet veren 3 büyük markayı artık tek bir uygulama altında bulabileceksiniz.

Artık eskisi gibi film arşivlerinin fiziksel alan kapladığı günlerde değiliz. Orijinal içerikler bile dijital birer kopya olarak Akıllı TV’lerdeki, telefon veya tabletlerimizdeki hesaplarımızda duruyorlar. Fakar bu konuda hizmet veren 3 farklı büyük uygulama var. Birisi Google’ın Play Filmler’i, ikincisi Apple’ın iTunes’u ve son olarak da Amazon’un uygulaması. Üstelik buradaki filmler bir DVD satın almaktan ya da biraz beklerseniz sinemaya bile gitmekten daha ucuza denk geliyor.

Her biri ayrı içerik kütüphanesine sahip olan bu 3 büyük marka da bir anlaşmaya varmış gibi görünüyor. Movies Anywhere adlı bir uygulama vasıtasıyla Google, Apple ve Amazon’un geniş kütüphanelerine tek yerden ulaşmak mümkün oluyor. Aslında bu program birkaç yıl önce başlatılan ve sadece Disney, Marvel, Star Wars ve Pixar filmlerini içeren Disney Movies Anywhere’den bağımsız oldu. Tüm bu yapımcı şirketlerin yanına artık Sony, 20th Century Fox, Universal ve Warner Brothers da dahil oldular. Yani ömürlük bir arşiv.

Uygulamanın lansmanında başlangıçta 7.300 filmin bulunacağı açıklandı. Buna karşılık olarak sadece iTunes kütüphanesinde 65.000 filmin bulunduğunu söylemek gerkiyor. Bunun en büyük etkenlerinden birisi Lionsgate ya da Paramount gibi dev stüdyoların ortaklığa yanaşmaması. Ancak genel perspektiften bakıldığında başlangıç için oldukça önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

Uygulamanın zaman içerisinde Amazon, Android ve iOS tabanlı cihazların hepsinde aynı şekilde çalışması bekleniyor. Bu arada uygulamaya iki veya daha fazla markanın hesabını bağlarsanız, aşağıdaki 5 film ücretsiz olarak kütüphanenize ekleniyor.

Büyük Kahraman 6 (Disney)

Hayalet Avcıları (Sony)

Buz Devri (20th Century Fox,)

Jason Bourne (Universal)

Lego Filmi (WB)

Uygulama hizmet vermeye başladığında sizinle paylaşacağız. Şimdilik resmi internet sitesini şuradan takip edebilirsiniz.