Google'ın reklam verenlere önerdiği, anahtar cümle seçeneklerinde, ırkçı içerikli cümlelerin olduğu farkedildi. Ancak yine de bu kötü bir sebeple olmayabilir.

Google'ın reklam sistemi belirli arama etiketlerine göre işliyor. Yani Google'ın arama motorunda reklam vermek istediğiniz zaman, Google size reklamınızı hangi sözcük aramalarında göstermek istediğinizi soruyor. BuzzFeed'in farkettiğine göre ise, bu sözcükler içerisinde sıkça aranana ırkçı kelime tamlamaları da var. Yine de bu kötü bir amaçla olmayabilir. Çünkü verdiğiniz reklam eğer ırkçı içerikteyse Google her hangi bir şekilde bunu tespit ettiği anda kaldırıyor.

Amerika'da bir çok tartışmaya yol açan kelime ve Google'ın reklam verenler için önerdiği kelime grupları ise, "black ruins neighbourhood (siyahiler mahalleleri mahvediyor)", "jewish parasite (parazit yahudiler)" ve "jews control the media (yahudiler medyayı kontrol ediyor)" gibi kelimeler. Bu kelime gruplarını Google'ın reklam verenlere kelime önerisi olarak sunmalarının ise sebebi, her ne kadar bu konuda daha resmi bir açıklama olmasa da, ırkçılık karşıtı kuruluşların reklam vermesini kolaylaştırmak olabilir.

Google'a bildiğimiz kadarıyla ırkçı içerikte bir reklam girmek zaten yasak. Bu anlamda reklamlar Google'ın kendi yazılımından kaçmayı bir şekilde başarsalar bile, şikayete bağlı olarak veya Google yetkilileri inceledikten sonra bu reklamların yayında kalması mümkün değil. Ancak yine de bu kelimeleri Google'ın neden reklam verenlere "anahtar kelimeler" olarak sunduğuna dair net bir açıklama yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu Google'ın gözünden kaçmış bir hata mı, yoksa farklı bir kullanım amacıyla mı Google bu kelime gruplarını koydu?