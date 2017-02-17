Google Soruyor: Google Pixel’in Tasarımını Nasıl Buldunuz?

Google’ın geçtiğimiz yıl ilk kez duyurduğu Google Pixel ve Pixel XL modelleri özellikle tasarımlarıyla eleştirilerin odağı olmuştu. Bu durumun farkında olan Google, kullanıcılardan telefonun tasarımı hakkında samimi yorumlar istiyor.

Bildiğiniz gibi Google’ın Nexus serisini sonlandırarak kendi markasını taşıyan amiral gemisi telefonlar Google Pixel ve Google Pixel XL olumlu ya da olumsuz binlerce eleştirinin hedefi olarak tasarım açısından en çok konuşulan telefonlardan biri olmuştu.

Belli bir kitle Google Pixel’in tasarımını beğenirken belli bir kitle de Google Pixel’in tasarımının hiçbir şekilde göze hitap etmediğini söylüyordu. Bu modelden sonra bu yıl da yeni Pixel telefonlarını hazırlayacak Google, kullanıcıların bir önceki Pixel modelinin tasarımıyla ilgili fikirlerini merak ediyor.

Google Pixel Ürün Müdürü Krishna Kumar, Google’ın forumları üzerinden kullanıcılara telefonun tasarımını nasıl bulduklarını ve ilerleyen modelde nasıl bir tasarım beklediklerini sordu. Şu anda gelen en yüksek talep ise telefonun çerçevesiz bir tasarıma sahip olması ve suya karşı dayanıklı olması yönünde.

Eğer siz de Google Pixel ailesiyle ilgili fikrinizi belirtmek istiyorsanız (İngilizce) bu bağlantıya gidebilirsiniz.