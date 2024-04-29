HMD Vazgeçmiyor: Nokia 3210 Geri Dönüyor

HMD, bir başka Nokia klasiği olan 3210'u da yenilemeye hazırlanıyor. Yeni Nokia 3210'un ve diğer 4G telefonların ilk görüntüleri de ortaya çıktı.

Bir zamanlar dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olan Nokia, akıllı telefonlara geçişi gerçekleştirmekte büyük zorluklar yaşamış ve en sonunda da niş bir üretici hâline gelmişti. Nokia'nın bir sonraki sahibi olan HMD, Kenya'da düzenlediği etkinlikte hem HMD Pulse akıllı telefonları hem de yenilenen Nokia 3210'u tanıttı.

Yeni Nokia 3210 atası gibi efsanevi bir cihaz değil, zaten öyle olmak gibi bir kaygısı da bulunmuyor. 1999 yılında çıkan ve antensiz yapısıyla büyük sükse yaratan (evet, eskiden telefonların bir de antenleri olurdu) 3210'un yeni h'ali oldukça farklı. Bu hâliyle daha çok yenilenen Nokia 6310'a benziyor.

Modern tasarım ve retro arayüz

HMD, yeni modeli tanımlarken "Modern yeniden tasarım ile retro arayüzün eşleşmesi" ifadesini kullanırken, yeni cihazda da yılan oyununun bulunduğu dikkat çekti.

HMD ayrıca üç yeni akıllı telefon Nokia 215 4G, 225 4G ve 235 4G'yi de tanıttı. İşin ilginç yanı ise HMD'nin bu modellerin görsellerini önce X hesabından paylaşıp hemen ardından da paylaşımları kaldırması oldu. Yani görünüşe göre HMD'nin kendisi de bu akıllı telefonları tanıtmaya tam olarak hazır değilmiş.

Nokia'nın klasik telefonlarının bu şekilde yenilenmesi kendine has bir kitle oluşturmasına da neden oldu. Böyle bir telefonu siz kullanmak ister miydiniz?