Yazılım devi Google, yeni oluşturduğu web site ile tüm insanlara yapay zeka ve makine öğrenimi konusunda ücretsiz bir bilgi kaynağı olmayı hedefliyor.

Bugünlerde yapay zeka ve makine öğrenimi konuları hakkında bilgi sahibi olmadan değil teknoloji geliştirmek, bir teknoloji blogu açmak dahi mümkün değil. Google, teknoloji endüstrisi gibi yapay zeka ve makine öğreniminin inanılmaz katkıları olabileceği alanlarda bile birçok insanın bu teknolojilerin nasıl işlediğini bilmediğinin farkında ve bu konuda bazı çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

‘Google Yapay Zeka ile Öğrenin’ adlı bir web site açan Google, sitenin tüm insanlar için temel makine öğrenimini öğrenebilecekleri, makine öğrenimi becerilerini geliştirebilecekleri ve öğrendiklerini gerçek dünyada çözümler oluşturmak için kullanabilecekleri, gelişmiş araştırmacılardan yeni başlayan programcılara kadar herkesin kullanabileceği bir bilgi kaynağı olmasını amaçlıyor.

Sitenin en önemli bilgi kaynağı, tartışmasız bir şekilde Makine Öğrenimi Vâka Kursu (MLCC) olacak. Google, yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini ilk kez izlemeye başladığında MLCC’yi Google çalışanları için dahili bir kaynak haline getirmişti. Google, kendi çalışanları için hazırladığı 15 saatlik kursu şu an çevrimiçi ve ücretsiz olarak herkesin kullanımına açmış durumda.

Google, kursun herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek bir yapıya sahip olduğunu söylese de kurstan en iyi şekilde faydalanmak için giriş seviye cebir bilgisine ve temel programlama yeteneklerine sahip olmak önemlidir. Google, MLCC’yi Google Yapay Zeka ile Öğrenin için yalnızca bir başlangıç olarak görüyor. Şirket gelecekte MLCC gibi daha fazla kurs ekleyerek siteyi makine öğrenimi ve yapay zeka eğitimi için bir bilgi merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Google'ın bu programına ulaşmak isteyenler, şuradaki bağlantıya tıklayabilirler.