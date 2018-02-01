Google Ve 3M'den Her Cihazda Çalışacak Stilus Kalem Girişimi

Oluşturulacak USI standardını destekleyen, piyasada mevcut tüm dokunmatik ekranlı cihazlarda çalışacak olan ekran kalemleri, böylece evrensel bir standardın oluşturulmasını amaçlıyor.

Stilus olarak adlandırılan dokunmatik ekranda yazı yazmaya yarayan kalemler, mobil aksesuar pazarının büyük bir bölümünü oluşturmaya devam ettikleri içindir ki Google ve 3M 'Universal Stylus Initiative (USI)' olarak adlandırılan bir girişime katılarak, kişi ya da kurumlara özgü olmayan, açık standartlı stilus şartnamesi oluşturmayı amaçlıyorlar. Bu standart, telefon ve tabletler de dahil olmak üzere çeşitli dokunmatik ekranlı cihazlara uyumlu stilusların yapılmasını ve desteklenmesini sağlayacak üreticiler için tasarlanacak.

Bu amacı gerçekleştirmek için tek yerine iki yönlü iletişim biçimini kullanıyor söz konusu standart. Farklı cihazlarda kullanılabilecek olan stilus içerisinde mürekkep rengi ve vuruş tercihleri depolanırken, altı adede kadar stilus aynı anda işlem görebiliyor. 4.096 seviye baskı hassasiyetini destekleyen USI standardı, karmaşık hareketleri hassas biçimde izlemek ve takip etmek için 9 eksenli ölçülendirme biçimi kullanıyor.

Piyasada mevcut çok sayıda stilus bulunuyor. Apple, 2015 yılında iPad Pro için 99$'lık 'Apple Pencil' adlı stilus kalemini çıkarmıştı. Bu kalemin basınç hassasiyeti teknolojisi, Samsung'un Galaxy Note serisi cihazları için çıkardığı S Pen teknolojisiyle oldukça benzerlik taşıyor. Tabii bu kalemler birbirleriyle uyumlu değiller; örneğin S Pen'i iPhone'da kullanamazsınız. USI işte bu durumu değiştirerek, ekran kumandası USI 1.0 tanımına uygun olan tüm cihazlarda aynı stilusun kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Bu oluşumda Samsung, Microsoft ya da Apple gibi ana oyuncuların bulunmadığı faktörünü gözönünde bulunduracak olursak, oldukça ulvi bir görev olduğunu söyleyebiliriz. Fakat eğer tutacak olursa, kullanıcılar açısından son derece faydalı olacaktır zira tek bir kalemle tüm marka cihazlarda işlem görülebilecek.