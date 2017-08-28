Google 'Yanlışlıkla' Japonya'nın Yarısında İnterneti Kesti!

Google gibi büyük bir firmayı ve teknolojiyi kontrol ediyorsanız küçük bir hata bile devasa sonuçlar doğurabilir.

Herkes hata yapar. Bu hatalar bazen büyük, bazen de küçük sonuçlar doğurur. Eğer Google'ın kontrol ettiği şeyleri kontrol ediyorsanız, en küçük bir hatanız bile bir ülkenin yarısında interneti kesebilir. Durum da tam olarak bu.

Google'ın geçen hafta ağ bilgilerini girmede ufak bir yanlışlık yapması sonucu bütün ağ trafiği servis sağlayıcılarına ulaşmak yerine Google'a yönlendirildi. Yani sağlayıcılar internet ortamına ulaşmaya çalıştı ancak sadece Google'a ulaşabildiler, duvara çarptılar. Google'ın yetkililerinden yapılan açıklamaya göre hata tam 8 dakika içerisinde fark edilerek düzeltildi ancak artçı etkiler ülke genelinde bir kaç saat boyunca devam etti.

Bölgesel bağlantılar bir çok kullanıcı için bir saat içerisinde düzeltildi ancak bazı servisler için işler çok daha yavaş ilerledi. Finans ve ulaşım sektöründeki sistemlerin durumdan ciddi oranda etkilendiği ve işlemlerin aksadığı ortaya konuldu.

İlk olmayan bu ve bunun gibi hatalar, insanların yer aldığı her aşamada ortaya çıkabilecek türden durumlar. Neyse ki Google durumu hemen fark edip çabucak sorunu çözerek maduriyetin artmasının önüne geçmiş.