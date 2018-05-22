Google 'Yanlışlıkla' Pixel 3'ün Tasarımını Paylaştı!

Kamera ve performansı ile Android ekosisteminin en güçlü serilerinden biri olan Pixel serisinin yeni üyesi Pixel 3'ün tasarımı, Android P beta sürümünde yanlışlıkla paylaşıldı.

Google, geçtiğimiz yıl Veri Aktarım Aracı’nı yayınlarken aracın nasıl kullanılacağının daha iyi anlaşılması için bir animasyon da yayınlamıştı. İlk başlarda kimse bu animasyona çok dikkat etmedi. Fakat sonradan anlaşıldı ki animasyonda gösterilen akıllı telefon, daha tanıtımına aylar olan Google Pixel 2’ydi.

Görünüşe göre Google, aynı ‘hatayı’ ikinci kez gerçekleştirdi. Android P betayı test etmekte olan kullanıcılar Ayarlar>Sesler>Zil Sesi Kapatma ayarına girdiklerinde, kısa yol tuşlarının gösterildiği bir görsel ile karşılaşıyorlar. Tuhaf olan şu ki; görseldeki akıllı telefon, şu an için piyasaya sürülmüş bir akıllı telefon değil.

Konu her ne kadar spekülasyonlara açık olsa da Google aynı hatayı geçtiğimiz yıl yaptı ve hızlı bir güncelleme ile apar topar bu hatayı düzeltti. Fakat Android P beta’da şirketin hızlı bir şekilde güncelleme yapması mümkün değil. Bu da söz konusu ‘bilinmeyen’ cihazın bir sonraki Android P beta güncellemesine kadar orada gözükmeye devam edeceği anlamına geliyor.

Hemen her amiral gemisi çıkmadan önce onlarca kez görüntüleniyor, bu telefon neden bu kadar heyecan yarattı? Heyecan yaratan şey, cihazın herhangi bir kenarında çerçeve ya da çentik bulunmaması. Bu da Google’ın Pixel 3 ile birlikte tasarım mükemmelliğine ulaşan ilk akıllı telefonu tanıtabileceği anlamına geliyor.

Henüz tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon gördük diyemeyiz. iPhone X kocaman bir çentiğe, ayrıca nispeten kalın çerçevelere sahipti. Bu konuda en başarılı model olan sınırlı üretim Vivo Apex ise yan ve üst çerçeveleri sıfırlamayı başarsa da ekran altında bulunan çerçeveyi sadece inceltebildi.

Google, yazılımlarında gelecek cihazları hakkında sırları yanlışlıkla ortaya çıkaran tek şirket değil. Apple da geçtiğimiz yıl HomePod kaynak kodlarında iPhone X’un hem ürün bilgilerini hem de tasarımını geliştiricilerin önüne sunmuştu. Google’ın da bu hatası ile Pixel 3 tasarımını ortaya çıkardığı düşünülüyor.

Fakat bu görseller bazı soruları yanıtlıyor olsalar da farklı soruların oluşmasına neden oluyor. Ön kamera nerede? Google, alt çerçeveyi yok etmeyi nasıl başardı? Stereo hoparlörler nereye gitti? Bu ve benzeri soruların cevaplarını öğrenmemiz için biraz daha beklememiz gerekiyor. Fakat bir sonraki Android P güncellemesinde görsellerin değişmesi de iyi bir gösterge olacaktır.