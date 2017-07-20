Google terör gibi bazı aşırılık içeren içeriklere karşı yönlendirme methodunu geliştiriyor. Artık YouTube daha gelişmiş bir yönlendirmeye sahip olacak.

Google bugün YouTube'da insanları terörizm propaganda videolarından uzaklaştırmaya ve buna benzer içerikleri baltalayan içeriğe yönlendirmeye yardımcı olacak yeni bir girişim başlattığını duyurdu. Sistem, YouTube'daki belirli anahtar kelimeleri arayan kullanıcıları, aşırı içeriğe karşı videolar içeren oynatma listelerine yönlendirecek.

Google, Yönlendirme Metodunun erken bir sürümünü ilan etti ve ileride daha fazla özellik eklemeye devam edeceğini söyledi. Özellikle, YouTube'un İngilizce dışındaki dillerde daha fazla arama terimi anlamasını, kendi listesindeki anahtar kelimeleri otomatik ve dinamik olarak güncellemesi için kullanmasını istiyor.

Google bu adım ile terör yanlısı ve benzeri içeriklerden kullanıcısını uzak tutmak istiyor. Bunun için verdiği savaşta da tek yol bu methodu geliştirmek değil. Örneğin, sivil toplum kuruluşlarıyla terör ve benzeri içeriklere karşı video geliştirmek için çalışmayı planlıyor. Bunun yanında insan uzmanlarının da sayısını arttırıyor. Görünen o ki Google, teröristlerin YouTube’u işe alım platformu olarak kullanmasını engellemek için bu sorunu derin bir biçimde ele alıyor.