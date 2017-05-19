Gta 5'te Yapay Zeka 'Charles', Şehri Birbirine Katıyor!

Şu anda 1000'den fazla kişi GTA V'te yapay zekanın araba sürüşünü izliyor. Yapay zeka Los Santos sokaklarında trafiğe zor anlar yaşatsa da, bir türlü durmuyor.

Twitch kanalı senddex'te yayınlanan canlı yayında "Charles" bir yapay zeka ve oyunda çılgınlar gibi şehri dolaşıyor.

Twitch açıklamasında kanal sahibi, Charles, sanal bir şekilde elinden geldiği kadar düşünerek arabayı sürmeye devam ediyor, dedi.

Şu ana kadar geçen zamanda Charles elinden gelen her şeyi yaparak şehri birbirine katıyor. Otomobil her sıkıştığında, simülasyon sıfırlanıyor ve Charles, yeni bir yol aramaya başlıyor. En sevdiğimiz kısımsa teknik olarak direksiyonun arkasındaki Michael'ın, Charles'ın otomobili kötü sürüşünden dolayı çığlık atması. Sen özgürsün Charles. Gez, dolaş, eğlen. Hayat sana güzel Charles!

Kanalın sahibi, zamanla yapay zekanın geliştirileceğini açıkladı. O zamana kadar, oyunun şuanki komik anlarından keyif alalım.

Canlı olarak izlemek isteyenler, yayına buradan ulaşabilirler.