GTA V’e GTA IV’ü de Ekleyen Devasa Mod Çalışması: Liberty City

GTA IV’ün efsane haritası Liberty City’i GTA V’e portlayarak devasa bir harita modu geliyor!

Dünyanın belki de en popüler serisi olan Rockstar Games yapımı Grand Theft Auto serisi, 2013 yapımı GTA V ile devam ediyor. GTA VI söylentileri yavaş yavaş artarken GTA Online bölümüne sürekli yenilikler getiren Rockstar Games’in yanı sıra şimdiye kadar birçok GTA modunu görmüştük.Şimdi ise Open IV adlı ekip, özel bir converter, yani çevirici ile GTA IV’ün Liberty City haritasını GTA V’e ekliyor.

Modun en önemli özelliğinin GTA V’e GTA IV görünümü sunmak yerine GTA V’in Los Santos ve Blaine County haritalarını değiştirmek yerine bu iki haritaya ekstra olarak Liberty City’i ekleyecek olmasıyla dikkat çeken mod, net bir biçimde GTA V + GTA IV birleşimi bir oyun haline getirecek ve siz GTA V’te Liberty City’e geçtiğinizde bu harita converter ile GTA IV’ten alınacak.

Yukarıda tanıtımını görebileceğiniz mod devasa bir haritaya sahip olacağı için elbette yüksek bir depolama alanı ve aynı zamanda güçlü bir sistem isteyecek. Hatta bu moda sahip olabilmek için GTA V’in yanı sıra GTA IV, ya da Episodes from Liberty City oyunlarından birine de sahip olmanız şart.

Tahminimize göre sağlam bir grafik geliştirme çalışması yerine convert ederek oyuna dahil edilecek olan bu mod, devasa haritasıyla dikkat çekecekken elbette GTA Online’ı desteklemeyecek, aynı zamanda büyük ihtimalle GTA Online’a giriş yapmanız halinde banlanmanıza sebep olacak.

Haliyle sadece PC için çıkacak bu modun şu anda çıkış tarihi belli değil. Çıktığı zaman ise sizlere buradan aktarmış olacağız. Bakalım GTA V ve GTA IV’ün birleşimi bir oyun nasıl keyif verecek, merakla bekliyoruz.