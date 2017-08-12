Facebook, yeni hamleler yaparak rakip platformlardan ziyade kullanıcıları, kendisine çekmeye çalışıyor. Bu seferki yeni hamle ise Facebook Watch.

Facebook'un 2 milyar kullanıcısı, günde yaklaşık olarak 50 dakikalarını Facebook'ta harcıyor. Ancak Facebook, 50 dakikalık süreçle kesinlikle yetinmiyor ve kalan zamanlarda bile kullanıcılarının kendisinden kopmasını ve diğer platformlara yönelmesini istemiyor.

Yapılan araştırmalar, insanların günde ortalama 93 dakikalarını Netflix'te harcadığını ortaya koyuyor. Zuckerberg için bu kabul edilemez bir durum çünkü kendi sitesinde harcanan sürenin neredeyse 2 katı demek oluyor. Ayrıca Netflix gibi popüler diğer platformlar (Amazon, Twitter, Snapchat, Hulu, Google (YouTube), Apple, Comcast, Verizon, Sony) üzerinde harcanan vakitler de gerçekten hatrı sayılacak miktarlarda.

Facebook da bu duruma el atarak kendi izleme özelliğini getiriyor. Özelliğin ismi ise "Watch". Facebook Watch ile kulanıcılar TV yayınlarının yanısıra, popüler medya yayını hizmeti veren şirketlerin içeriklerine benzer videolarla karşılacaklar. Kullanıcılar bu platform üzerinden istedikleri dizi, film ve programları izleyebilecekler.

Yeni özelliği Watch ile Facebook, Netflix gibi şirketlerin, karını engellemesine engel olmaya çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar sitede olmaktan sıkılsa dahi Watch ile diledikleri içeriğe ulaşabilecekler. Facebook, yaptığı bu sıçrama ile masaüstünü mobil platforma daha da yaklaştırıyor ve kullanıcılar telefonlarından bile Wach aracılığıyla film, dizi ve program izleyebilecekler.

Yaptığı hamlelerle Facebook, açık bir şekilde sadece bir sosyal medyadan daha fazlası olduğunu kanıtlıyor. Bu alanda yaptığı hamlenin ne denli başarılı olacağını henüz bilemiyoruz ancak Zuckerberg, inanmadığı bir işe girişmeyeceği için bu özelliğin güzel bir potansiyele sahip olduğunnu söyleyebiliriz.