Finansal teknoloji konusunda yaşanan devrimler, fiziksel paraları tarihe gömmeye devam ediyorlar. Kripto paraların gündelik hayatta kullanılması için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Şimdiden İstanbul’daki yerel işletmelerle anlaşmaya başlayan APR Coin ile tanışın.

Paranın dijitalleşmesi zaten uzun yıllardır gerçekleşen bir süreç. Kripto paralar ise bilgi işlem teknikleriyle yepyeni bir yol sundu. Bitcoin ve Ethereum’u daha sık duysak da bu piyasada 2 bine yakın farklı birim var. Her bir kripto paranın amacı kendisine özgü olduğundan, kullanım alanları da değişiyor.

Bilişim uzmanlarının en büyük beklentilerinden birisi de kripto paraların gündelik alışverişlerde kullanılmaları. Bitcoin ve benzeri değerli birimlerle bu zor bir durum. Bu nedenle yeni bir anlayışa sahip tekniklerle, gündelik işlemler için üretilen kripto paraların sayısı artıyor. APR Coin, kripto para birimi olarak tam da bu amaca uygun şekilde üretildi.

Bitcoin ve Ethereum’dan farklı olarak Proof of Stake (POS) teknolojisiyle geliştirilen APR Coin, 25 milyon ile sınırlandırıldı. POS teknolojisi, APR Coin’in Bitcoin kadar yüksek enerji talep etmesini engelliyor. Aynı zamanda gündelik işlemlerde kullanılabilir olduğu için sürdürülebilir oluyor. APR Coin’in masaüstü Android için yayınlanan cüzdan uygulamasını kullananlar, sistemin güvenliğini sağladıkları için ödüllendiriliyorlar.

Dünyanın her yerinden yaklaşık 15 bin kişilik topluluğa seslenen APR Coin ve cüzdan platformları, geliştirilmeye devam ediyor. Gündelik hayatta kullanılması adına platformun İstanbul’daki 4 yerel işletmeyle anlaştığını söyleyebiliriz. Bu işletmelerin sayısı zamanla artacak.



APR Coin ile alışveriş yapılabilen bir işletme

APR mobil cüzdan uygulaması APR Coin’leri mobil cihazlarda depolama imkanı sunuyor. Söz konusu işletmelerden alışveriş yapılacağı zaman QR kodu özelliği kullanılabiliyor.

APR Coin için tasarlanan APR mobil cüzdan uygulamasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.