Güneş Sistemi'nin En Yaşlı Gezegeni Artık Tescillendi!

Güneş Sistemi'nde oluşan ilk gezegen bulundu. Daha önce Jüpiter olduğu yönünde ortaya çıkan tahminler doğru çıktı: Güneş Sistemi'mizde ilk oluşan gezegen devasa gaz devi Jüpiter.

Güneş Sistemi'nin doğuşunu her zaman Güneş ve Dünya üzerinden dinleriz, ancak Güneş Sistemi'nde yalnızca Dünya olmadığı gibi en önemlisi de Dünya değildir. İçerisinde yaşam olan tek gezegen olma özelliğini saymazsak birçok alanda Güneş Sistemi'nin diğer gezegenlerinden geride kalan Dünyamız, Jüpiter, Satürn gibi gezegenlerin yanında birazcık daha ufak kalıyor.

Güneş Sistemi'mizin en büyük gezegeni olan Jüpiter, yalnızca büyüklüğü ile değil üzerindeki fırtınalar gibi olaylarla da gündeme geliyor. Yeni bulunan bilgilere göre Jüpiter, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olması dışında ayrıca bu sistemde doğan ilk gezegen olarak da anılacak.

Yapılan araştırmalara göre Jüpiter, Güneş Sistemi oluştuktan 1 milyon yıl sonra oluşmaya başlamış ve 3-4 milyon yıl sonra da aşağı yukarı bugünkü görünümüne kavuşmuş. Güneş'in 5 milyar yıl önce oluştuğu düşünüldüğünde 4 milyon gibi bir rakam, yalnızca bir gündeki bir kaç saniyeden ibaret.

Bu buluşun gecikmesi ve hala tam net bir tarihin verilememesinin ardında bazı sebepler var. En önemlisi de Dünya üzerinde Jüpiter’den alınmış bir numunenin bulunmaması ve bu gezegenin yaşını bulma konusunda çok fazla zorlanılması gösteriliyor.

Jüpiter, Dünyamızdan çok daha büyük bir gezegen. Tam olarak katı bir cismi bulunmayan Jüpiter’in oluştuğu dönemin başlarında, 20 Dünya kütlesinde olduğu düşünülüyor. 3-4 milyon yılın ardından bu rakamın 50 Dünya kütlesine ulaştığı düşünülüyor.