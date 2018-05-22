Güneş Panelleri Artık Yağmur Damlalarından da Yararlanacak!

Elbette ki güneş panelleri hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ancak güneşsiz günlerde bir miktar sorun olabilen bu duruma harika bir çözüm bulundu. Geliştirilen yeni güneş paneli yağmur damlalarından da enerji toplayabilecek.

Doğanın bize sunduğu nimetleri kullanmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada karşımıza çıkan güneş panelleri, gün boyu mevcut güneş ışığından güç alarak bizlere fayda sağlıyor. Fakat araştırmacılar şimdi yağmurlu günlerde de kullanılabilen bir panel geliştirdiler. Durum kulağa biraz garip gelmiş olsa da Çin’in Soochow Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yağmur damlacıklarını kullanan panel başarıyla çalıştırıldı.

Konu hakkında konuşan yardımcı doçent Zhen Wen, panelin kriz sorunları çözen yaygın bir araç haline geleceğini ifade etti. Yağmurlu havalarda da kullanabilen güneş paneli, hareketin elektriğe dönüştürülmesini sağlayan bir triboelektrik nanogenerator (TENG) içeriyor.

2015 yılında bir makalede Georgia Institute of Technology'deki araştırmacılar tarafından önerilen bu panel, şimdilerde gerçeği yansıtmış olmasıyla oldukça başarılı görünüyor. Çift taraflı olduğu ifade edilen panel, güneşsiz günlerde kullanılacak olmasıyla kullanıcılarına büyük yarar sağlayacak.