Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda "Daha hızlı, daha yüksek ya da daha güçlü" olmayı isteyenler sadece insan sporcular değil. Bu anlamda Güney Kore, Kış Olimpiyatları'ndakinin yanı sıra farklı bir kayak yarışmasına daha ev sahipliği yapıyor: robot kayakları.

Pyeongchang kenti yakınlarında bulunan Hilli kayak merkezi, Ski Robot Challenge etkinliğinin düzenlendiği yerdi. Üniversitelerden, enstitülerden ve özel şirketlerden 8 robot, 10 bin dolarlık ödül için bu merkezde yarıştı. İnsan muadillerinin olumsuz hava koşullarından dolayı Pyeongchang'da hayatları tehlikeye girerken mekanik yarışmacılarda böyle bir problem hiç olmadı. Yarışmayı kazanan AEKWAN-V ekibinin üyesi Lee Sok-min yaptığı açıklamada rüzgar koşullarından dolayı yarışmaların ertelendiğine üzüldüğünü belirtirken "Robotlar iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin yaptığı robot kayak yarışmasının kuralları ise, robotların, 50 cm'den uzun olmasını, kendi ayakları üzerinde durabilmesi, bağımsız bir güç sistemine sahip olabilmesi, kayak takımlarını kullanabilmesi ve diz ile dirseklerini bükebilecek eklemlere sahip olabilmesini şart koşuyordu. Sensörler robotların parkurdaki bayrakları algılayabilmesini ve bu sayede kendilerini yönlendirebilmesini sağlıyordu. Geçilen bayrak direği sayısı ve bitiş çizgisine en hızlı sürede ulaşıma göre puanlama yapıldı. Bu arada tüm robotlar, bitiş çizgisine ulaşamadı.

Öte yandan oyunlarda dikkat çeken robotlar sadece kayak yarışı yapanlar değil. Pyeongchang'daki basın merkezi, Olimpik marka bir robot halısı temizleyicisi kullanıyor. Bununla birlikte Pyeongchang'de tüm etkinlikler kapsamında 11 farklı tipte 85 adet robot görev yapıyor.