Carl Sagan’ın romanından esinlenerek 1997 yılında sinemaya uyarlanan Contact filmindeki ayna sahnesi, aradan 20 yıl geçmesine rağmen hala konuşuluyor.

Bazı filmler vardır ki hangi tarihte çekilmiş olurlarsa olsunlar, konuşulmalarına devam edilir. Carl Sagan’ın bir romanından uyarlanarak sinemaya uyarlanan Contact filmi de bunlardan bir tanesi.

Filmin bir sahnesi var ki üzerinde neredeyse akademik derecelere varan tartışmalar halen devam ediyor. Söz konusu sahnede küçük kız, evin içerisinde koşmaya başlıyor. Uzun süre koşan ve son anlara doğru slow-motion’a kayan sahnenin sonu ise izleyicilerin kafasını allak bullak edecek şekilde bitiyor. Tüm o koşuşturmalar, sanki banyonun içindeki aynanın bir yansıması.

Aşağıdaki video, sahnedeki kameranın nerede olduğunu görsellerle açıklamaya çalışmış olsa da açıkçası kafalardaki soru işaretleri hala ortadan kalkmış değil. Oldukça şaşırtıcı değil mi?