Güvenlik kusurları, AMD Hisse Senetlerine Değer Kaybettirdi

AMD yonga setleri Spectre hatasından tam olarak etkilenmemiş olsa da yaşanan spekülasyonlar sonucunda şirketin hisse senetleri değer kaybetti.

Bu yıl teknoloji dünyasını sarsan yonga seti güvenlik kusurlarından etkilenip etkilenmediğine dair karışıklıkları çözen AMD, hisse senetlerinin %1.61’lik düşüşle 11.93 dolardan işlem görmesine engel olamadı. AMD Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada ürettiği yonga setlerinin üç değişkenin ikisi tarafından etkilendiğini duyurdu.

Spectre ve Meltdown olarak bilinen güvenlik sorunları ilk olarak 3 Ocak'ta Google mühendisleri tarafından duyuruldu. Mühendisler kusurlar yüzünden; Intel, AMD ve ARM tabanlı yonga setlerini kötü niyetli kişilerin ele geçirebileceğini söyledi. Spectre ve Meltdown kusurları büyük teknoloji şirketlerinin birinci önceliği haline geldi. Intel ve AMD yonga setlerindeki hatayı; Microsoft, Apple, Google ve Amazon gibi firmalar kendi işletim sistemleri üzerinden yayınlayacakları yama ile düzeltmeye çalışıyor.

Yonga seti kusurlarının başlangıçta sadece Inteli etkilediği duyurulduğunda yatırımcıların AMD’ye geç mesiyle birlikte AMD hisse senetleri %20’den fazla artış gösterdi ve Intel hisseleri %2.06 değer kaybetti. Yapılan son açıklama sonrasında ise AMD de değer kaybetti ancak genele bakıldığında yaşanan durumlardan oldukça karlı çıkmış oldu. Yonga seti kusurlarının modern bilgisayarlara etkileri konusunda hala çok fazla olasılık var ve sorunlar bilgisayarların çalışma şeklinden kaynaklı olduğu için tamamen düzeltmek uzun bir zaman alacak.