Bilgisayardan pek anlayan biri değilseniz bilgisayar korsanlarının ve etik hackerların nasıl işletim sistemleri kullandığını merak etmişsinizdir. Gelin bu kişilerin hangi sistemleri kullandığını sizlere gösterelim.

Bildiğiniz üzere bilgisayar korsanları, bir bilgisayar sisteminin zayıflıklarını kullanan ve bunu kendi lehine çeviren kişilerdir. Hacker'lar bunu para, güç, protesto, meydan okumak ya da en basitinden zevkli olduğu için yapabilir. Bugün sizlere bu hacker'ların kullandığı işletim sistemlerini listeleyeceğiz. Listelediğimiz işletim sistemlerinin hepsi Linux tabanlı olduğu için ücretsiz. Hazırsanız başlayalım.

Kali Linux

Kali Linux, dijital olarak başka yerlere sızmak için tasarlanmış bir işletim sistemidir. Matta Aharoni ve Devon Kearns tarafından geliştirilen ilk sürümün ardından BackTrack tarafından yeniden geliştirilmiştir.

Back Box

Back Box, bilgisayar ağ sistemlerini analizini sağlamayı amaçlayan, Linux dağıtımlı ve Ubuntu tabanlı güvenlik testlerinden oluşan bir sistemdir. Masaüstü ortamındaki Back Box, etik hackerlık ve güvenlik testleri gibi tüm gerekli araçları içerir.

Live Hacking OS

Live Hacking OS, etik hacking, penetrasyon (sızma) testi ve karşı önlem doğrulaması için araç ve yardımcı programlarla dolu bir Linux programıdır. Gömülü bir GUI GNOME kullanıcısı içerir. Sadece komut kısmı olan ve daha az donanım gerektiren daha basit bir varyasyonu da var.

DEFT Linux



DEFT, Dijital Kanıt ve Adli Araç Seti'nin kısaltmasıdır ve DART (Gelişmiş Yanıtlı Dijital Araç Kiti) üzerine kurulu Linux açık kaynaklı yazılımın bir versiyonudur. Ubuntu işletim sistemine dayanan bu yazılım, araştırmacılar, federaller ve askeri kurumlar tarafından kullanılabilmesi için en iyi şekilde tasarlanmıştır.

Samurai Web Testing Framework

Samurai Web Testing Framework, web'te pen-testing yapabilecek şekilde önceden yapılandırılmış bir Linux ortamıdır. Saldıran web sitelerine odaklanan en iyi açık kaynaklı ücretsiz araçları içerir.

Network Security Toolkit

Network Security Toolkit (NST), rutin güvenlik görevlerini ve ağ tanımlamalarını izlenmesi için bir dizi güvenlik aracı bilgi işlem ve açık kaynak ağı sağlayan Linux tabanlı bir Live CD'dir. Sistem, sanal makineleri barındıran sunucular için ağ güvenliği, doğrulama ve izleme aracı olarak kullanılabilir.

Bugtraq

Bugtraq, bilgisayarlardaki güvenlik sorunlarına adanmış bir mail sistemidir. Konular üzerinden güvenlik açıkları, güvenlikle ilgili bildirimler sağlayıcıları, işletim yöntemleri ve bunların nasıl düzeltileceği hakkında yeni tartışmalar yayınlanmaktadır.

NodeZero

NodeZero, dünyadaki en popüler Linux dağıtımından elde edilen işletim çekirdeğine dayanan bir açık kaynaklı sistem olup, Ubuntu ve penetrasyon testi operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. NodeZero, canlı sistemi başlatmanızı sağlamasının yanı sıra, başlat menüsü, sistem belleğinin tanılama gerçekleştirme, yerel disk seçeneklerinden önyükleme, yükleyiciyi doğrudan başlatma ve güvenli grafik modunda başlatma gibi birçok gelişmiş özellik içerir.