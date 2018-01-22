Hackerlar Elektrik Hatlarına Saldırdı

ABD’ye büyük zarar vermek isteyen bir hacker grubu, ekonomiyi çökertmek ve ülkeyi savunmasız bırakmak için elektrik hatlarına saldırdı.

Geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan haberlerde bilgisayar korsanlarının, ABD'deki elektrik şebekelerini ele geçirmeye çalıştkıları ve onlarca enerji şirketini inceleyerek zayıf noktalarını aradıkları ortaya çıkmıştı. Homeland Security, hackerların ele geçirme girişimlerin başarılı olması halinde, banka hesaplarının silinmesi, hastanelerin hizmet verememesi ve ekonominin çok büyük zarar görmesi gibi sonuçlar doğuracağına karşı bir bildiri yayınladı.

Yaşanan hack saldırılarına karşı savunmalarını arttırmaya çalışan federaller, güvenliklerini test etmek ve geliştirmek için özel ekipler kurdu. Birçok güvenlik açığını düzelten, ancak bazı güvenlik açıklarını tek başlarına düzeltemeyen federal özel ekipleri, özel şirketlerinde yardımıyla bunu başardı.

Bilgisayar korsanlarının en büyük amacı, elektrik hattı ana kontrol merkezini ele geçirmektir. Eğer bu merkezlerde böyle bir durum yaşanırsa, güvenlik amacıyla tüm sistemi kapatan ve elle aktif edilen acil durum sistemleri bulunuyor. Ancak sistem kapatılırsa güç şebekesi de kapanacağından hackerlar amacına ulaşmış oluyor. Merkezler bu tarz durumların yaşanmaması için çözümü, sunucuların birkaç tane kopyasını oluşturmakta buldu. Şuan ki sisteme göre hackerların amaçlarına ulaşması halinde ele geçirilen sunucu kapatılıp yedek sunucular devreye sokulacak.

Eksi elektrik hattı ana kontrol merkezleri, internetle ilişkisi olmayan gömülü sistemdeki bilgisayarları kullandığı için kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmak biraz daha zordu. Ancak aynı şekilde bu durum siber saldırılara karşıda sistemi koruyordu. Çünkü sistem internet üzerinde olmadığından kötü amaçlı kişiler sisteme sadece müdahale etmek için fiziksel erişimede sahip olmalıydılar. Son dönemde akıllı sayaçlar ve kablosuz sistemlerin kullanımının artmasıyla siber saldırılara karşı yeterli önlem alınamazsa savunma anlamında çok büyük sorunlar oluşacağa benziyor. Peki, sizce Amerika’da gerçekleşecek başarılı bir saldırı ülkemizi nasıl etkiler?