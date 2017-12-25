Halil Söyletmez "Cumali Ceber 2"yi Duyurdu

Youtube fenomeni Halil Söyletmez, Cumali Ceber 2'nin geleceğini duyurdu ve vizyon tarihini açıkladı.

Ünlü Youtuber Halil Söyletmez'in, Youtube'da skeç olarak çektiği daha sonra da beyaz perdeye taşınınca epeyce eleştiri alan filmi "Cumali Ceber. Allah Seni Alsın" adlı filmi, yapılan tüm eleştirilere rağmen ilk 3 günü ülkemizin için gayet başarılı olan 128 bin biletle, sinemada kaldığı toplam 9 haftayı ise 461 bin seyirciyle ve 5 milyon lira gibi oldukça başarılı bir hasılatla kapatmayı başarmıştı.

Filmin içeriğine gelen tüm kötü eleştirilere rağmen sinema sektöründeki deneyiminden oldukça başarılı bir şekilde çıkan Söyletmez, şimdi de başarılı filminin devam filmini ve vizyon tarihini kendi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Bu duyuruya göre Cumali Ceber 2, 8 Haziran 2018'de vizyonda olacak. Özellikle de birinci filmin başarısını yakalar mı bilinmez fakat, ilk filmin vizyona girmesinden 1 seneden az bir süre sonra ikincisini çıkaracak olan Söyletmez belli ki kendine güveniyor.

Yine de belli ki başarılı Youtuber (ve artık sanırız sinemacı) Halil Söyletmez, yine eleştiri oklarından kurtulamayacak gibi. Bakalım sonuç ne olacak. Özellikle de Oha Diyorum ve Enes Batur gibi kanalların da filminin yapılmasına neredeyse ön ayak olan Halil Söyletmez'in yapacağı devam filmi mutlaka bir izlenme alacaktır gibi geliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?