Harlem Shake Youtube’dan Kaldırıldı

Telif Hakkı ile ilgili kararlara sinirlenen Harry Bauer Rodrigues, Harlem Shake videosunu Youtube’dan kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir tür dans ve video paylaşım akımı olan Harlem Shake, salsa da dahil olmak üzere birçok dans akımının doğduğu söylenen Harlem bölgesinde başlamıştır. Akımın temelinde aynı adı taşıyan, Baauer ya da tam adıyla Harry Bauer Rodrigues'in şarkısı yer alıyor. Bu şarkı eşliğinde parodi olarak paylaşılan klipler uzun bir süre gündemden düşmedi.

"Harlem Shake" internet geçmişindeki en parodik izlerden biridir. 2013'te trend haline geldikten sonra, binlerce kişi Harlem Shake videoları çekti ve bir noktadan sonra Youtube üzerine günlük 4 bin civarı video yüklenmeye başladı. Harlem Shake için açılan telif hakkı davası izinsiz olarak diğer sanatçıların örneklerini kullanması gerekçesine dayanıyor.

Şarkısının videolarda kullanılmasına izin veren Baauer, karşılığında Youtube’dan reklam geliri alıyordu. Ancak 3 dakikalık bir videonun 11 saniyelik bölümünü kullanmak, kısaca telif hakkıyla korunan materyalin parodi amaçlı kullanımı, ABD'nin adil kullanım şartları uyarınca yasal olarak yapılabilmektedir. Gerçekleşen olaylar sonucunda reklam geliri alamayacağına sinirlenen Harry Bauer Rodrigues, Harlem Shake klibini video sitesinden kaldırdı.